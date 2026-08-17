شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يواصل التعافي رغم بيانات النمو الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار يواصل خسائره مقابل سلة من العملات العالمية

•الاقتصاد الياباني ينمو بأقل من التوقعات خلال الربع الثاني

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة اليابانية



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،مع استمرار نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،و في ظل استمرار انخفاض مستويات العملة الأمريكية بسبب تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام.



نما الاقتصاد الياباني بأقل من التوقعات خلال الربع الثاني من هذا العام ،مقلصًا احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في سبتمبر المقبل ،في انتظار صدور المزيد من الأدلة حول مسار تطبيع السياسة النقدية لبنك اليابان هذا العام.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى ( 158.95¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (159.29¥)، و سجل أعلى مستوى عند (159.40¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة مرتفعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 159.57 ينات.



•وفقد الين الأسبوع الفائت نسبة 1% مقابل الدولار ،فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ مايو الماضي.



التدخل الحكومي

سجل الين الأسبوع الماضي أكبر خسارة أسبوعية له في ثلاثة أشهر ، مع تلاشي تأثير التدخل الياباني والأمريكي في سوق الصرف، مما دفع المتداولين إلى التكهن بضرورة تنفيذ جولة أخرى من عمليات الشراء الرسمية لوقف التراجع الحالي في مستويات العملة.



فقدت العملة اليابانية ما يقارب نصف المكاسب التي حققتها بفضل تدخل اليابان و الولايات المتحدة في سوق الصرف الأجنبي أواخر يوليو و أوائل أغسطس.



صرح ميتسوهيرو فوروساوا، كبير دبلوماسيي العملات السابق في طوكيو، لوكالة رويترز في مقابلة، أن اليابان قد تُجري المزيد من التدخل المشترك في الين "في أي وقت" وتُشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع لكبح المزيد من الانخفاضات في سعر صرف العملة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.15% ،ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا التراجع في مستويات الدولار بعدما أظهرت بيانات التضخم الصادرة الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة ،تباطؤ الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،مما أدي إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



الاقتصاد الياباني

على حسب البيانات الحكومة الصادرة اليوم في طوكيو ،نما الاقتصاد الياباني بمعدل 1.1% بنهاية الربع المنتهي في يونيو الماضي ،بعدما سجل نمو بمعدل 2% في الربع الأول ،أقل من توقعات السوق نمو بمعدل 1.9%.



نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أبطأ من المتوقع خلال الربع الثاني من هذا العام، متأثرًا بضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع استثمارات الشركات، في حين يرى محللون أن جانبًا كبيرًا من هذا التباطؤ يرجع إلى عوامل مؤقتة واستثنائية، رغم استمرار تأثير الحرب الإيرانية على ثقة المستهلكين والشركات.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا دون 80%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



توقعات حول أداء الين الياباني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك الين فى المنطقة الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي ،بفضل نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،وتزايد التكهنات حول تدخل حكومي جديد فى سوق الصرف.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 17-08-2026