سعر اليورو مقابل الين يستعد للارتفاع-توقعات اليوم 17-8-2026

شكّل سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة اندفاع صاعد جديد ليبتعد بذلك عن مستوى الدعم الأولي المستقر عند 183.15 ليؤكد بذلك تمسكه بالسيناريو الصاعد لنلاحظ بدء تسجيله لبعض المكاسب بملامسته لمستوى 184.45.

تمركز مؤشر ستوكاستيك حاليا ضمن مستوى تشبع الشراء سيزيد فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي لنبقى على توقعنا الصاعد والذي قد يستهدف بدوره قريبا لمستوى 184.85 وصولا للهدف التالي المتمركز عند 185.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 183.90 و 184.80

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع