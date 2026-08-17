الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 17-08-2026

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سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 17-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 02:02 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

عمق سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد كسر الزوج لمستوى الدعم 1.3895، هذا الدعم الذي كان آخر مستهدفاتنا السعرية للزوج بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو مالم ينعكس على أداء الزوج في إشارة إلى سيطرة البائعين بشكل قوي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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