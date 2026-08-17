سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 17-08-2026

عمق سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد كسر الزوج لمستوى الدعم 1.3895، هذا الدعم الذي كان آخر مستهدفاتنا السعرية للزوج بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو مالم ينعكس على أداء الزوج في إشارة إلى سيطرة البائعين بشكل قوي.