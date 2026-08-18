الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 18-08-2026

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تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 18-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-18 11:18 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18

تقدم قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السعر اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 1,900$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص حدوث هذا الاختراق في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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