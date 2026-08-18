تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 18-08-2026

تقدم قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السعر اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 1,900$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص حدوث هذا الاختراق في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر.