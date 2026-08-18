انت الان تتابع خبر الاطار التنسيقي يبحث موضوع حصر السلاح ويدين الهجوم على مقر بارزاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ‏وجاء في بيان للاطار، "عقد الاطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي رقم 289 اليوم الاثنين في مكتب السيد عمار الحكيم لبحث آخر المستجدات على الساحتين المحلية والخارجية وبحضور رئيس مجلس الوزراء".

‏وجرى خلال الاجتماع وفق البيان "بحث الملفات الخدمية والاقتصادية والأمن والاستقرار، ‏وقيم المجتمعون الاوضاع في المنطقة والعالم لوضع آليات التعامل مع الطوارئ واستثمار الهدوء النسبي الذي تشهده المنطقة".

‏واجرى الاطار التنسيقي "تقييماً سريعاً لمرحلة الـ 100 يوم التي ستنقضي من عمر الحكومة يوم الجمعة المقبل".

‏وأضاف البيان "ناقش المجتمعون موضوع حصر السلاح بيد الدولة بصفته مطلباً وطنياً والعمل على إنجازه عبر الحوار والتفاهم متزامنا مع انتهاء مهام التحالف الدولي".

‏وادان الاطار التنسيقي "الهجوم الارهابي على مقر رئيس وزراء اقليم كردستان العراق".