انت الان تتابع خبر الاطار التنسيقي يبحث موضوع حصر السلاح ويدين الهجوم على مقر بارزاني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان للاطار، "عقد الاطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي رقم 289 اليوم الاثنين في مكتب السيد عمار الحكيم لبحث آخر المستجدات على الساحتين المحلية والخارجية وبحضور رئيس مجلس الوزراء".
وجرى خلال الاجتماع وفق البيان "بحث الملفات الخدمية والاقتصادية والأمن والاستقرار، وقيم المجتمعون الاوضاع في المنطقة والعالم لوضع آليات التعامل مع الطوارئ واستثمار الهدوء النسبي الذي تشهده المنطقة".
واجرى الاطار التنسيقي "تقييماً سريعاً لمرحلة الـ 100 يوم التي ستنقضي من عمر الحكومة يوم الجمعة المقبل".
وأضاف البيان "ناقش المجتمعون موضوع حصر السلاح بيد الدولة بصفته مطلباً وطنياً والعمل على إنجازه عبر الحوار والتفاهم متزامنا مع انتهاء مهام التحالف الدولي".
وادان الاطار التنسيقي "الهجوم الارهابي على مقر رئيس وزراء اقليم كردستان العراق".