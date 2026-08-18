أزمة الكهرباء تتفاقم في ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

تتواصل أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب مدن المنطقة الغربية في ليبيا منذ ليلة الأحد، في وقت تشهد فيه الشبكة اضطرابات متكررة وتراجعاً في استقرار الخدمة.

وأفادت تقارير إعلامية بـ «انقطاع واسع قد ضرب أغلب مدن المنطقة منذ ليلة أمس الأول، قبل أن تنطلق عمليات إعادة الخدمة تدريجيا وعودة الكهرباء إلى عدد من المناطق».

وأشارت إلى أن «التحسن لم يدم طويلاً، إذ أدى إطفاء عام ومفاجئ صباح أمس إلى انقطاع التيار مرة أخرى عن المناطق التي كانت قد استعادت الخدمة».

ويُسجل هذا الانهيار باعتباره الثالث الذي تتعرض له الشبكة الكهربائية خلال يومين فقط، في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين، وسط علامات استفهام بشأن قدرة الشبكة العامة على الحفاظ على استقرارها واستمرار الخدمة.