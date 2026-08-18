مستوطنون يواصلون حصار منازل بالضفة

ابوظبي - سيف اليزيد - القدس (الاتحاد)

واصل مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، لليوم التاسع توالياً، وذلك في ظل اعتداءاتهم على المدن والبلدات الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي موضوع متّصل أجبرت قوات الاحتلال اليوم عدداً من الفلسطينيين على إخلاء منازلهم في منطقة جبل النصر في محيط مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ترافق ذلك مع عمليات تجريف واسعة للأراضي، وسط تعزيزات عسكرية مشددة في المكان.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية، بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وانتشرت في عدد من أحيائها، وسط مداهمة منازل واعتقال عدد من الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة من عدة محاور وانتشرت في عدد من أحيائها، قبل أن تداهم وتفتش منازل وتعتقل عدداً من الشبان الفلسطينيين، مضيفة أن هوية المعتقلين وعددهم لم يتضحا على الفور.