تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 18-08-2026

يشهد سعر نفط خام برنت (Brent) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليبدأ السعر في جني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.