الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 18-08-2026

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تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 18-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-18 11:15 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18

يشهد سعر نفط خام برنت (Brent) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليبدأ السعر في جني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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