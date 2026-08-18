شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 18-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-18 11:15 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18
يشهد سعر نفط خام برنت (Brent) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليبدأ السعر في جني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.