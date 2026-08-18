عون: لبنان يريد تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل بشكل كامل

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الاثنين، أن لبنان يريد المضي في تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقّعه مع إسرائيل في يونيو الماضي، بشكل كامل ولا يريد التراجع، ويعوّل على الولايات المتحدة راعية هذا الاتفاق.

وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون تحدث، خلال استقباله اليوم الاثنين، وفد منظمة "تاسك فورس فور ليبانون"، عن الأوضاع في لبنان عموماً والجنوب خصوصاً، متطرقاً إلى اتفاق الإطار "الذي يعمل لبنان على تنفيذه بشكل كامل وإلى وجود صعوبات في هذا الإطار".

وأضاف "لكننا لا نريد التراجع، بل تعزيز هذا الإطار، وتحقيق اختراق في بعض الملفات، مثل ملف الأسرى، والحدود، والمنطقة التجريبية، ووقف إطلاق النار".

وشدّد الرئيس اللبناني على أن "لبنان مهم جدًا للولايات المتحدة ومصالحها، ولا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة من دون الاستقرار في لبنان ودعم الجيش اللبناني".

وأشار الرئيس عون، من جهة ثانية، إلى أن لبنان "ينتظر جولة جديدة من المفاوضات لنرى كيف يمكن إحراز تقدم إلى الأمام".

وقال "لقد اتخذنا هذه المبادرة ونحن ملتزمون بها، لأننا، كما قلت سابقاً، أمام خيارين: إما الحرب وإما الدبلوماسية. فلا يوجد خيار ثالث بينهما مع التأكيد على أن الحرب لن تؤدي إلى أي نتيجة. لذلك، حان الوقت، ولا يمكن معالجة هذا الوضع إلا من خلال الدبلوماسية".

وتطرق الرئيس عون إلى "أهمية العمل على مساعدة لبنان لإعادة إعمار الجنوب وبنائه من جديد"، معيداً التأكيد على أن "لبنان سيواصل المفاوضات".