سعر الذهب يمدد من مكاسبه - توقعات اليوم – 18-08-2026

واصل سعر الذهب (GOLD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيدًا من استقراره أعلى مستوى الدعم 4,380$، والذي منحه الزخم الإيجابي اللازم لمواصلة مكاسبه، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتحرك السعر بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، إلى جانب استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف جانب من تشبعه الشرائي بها، وهو ما ساعد على استعادة الزخم الإيجابي ومنح السعر مساحة أكبر لتمديد مكاسبه.