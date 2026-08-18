الاقتصاد

سعر الذهب يمدد من مكاسبه - توقعات اليوم – 18-08-2026

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سعر الذهب يمدد من مكاسبه - توقعات اليوم – 18-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-18 00:41 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18

واصل سعر الذهب (GOLD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيدًا من استقراره أعلى مستوى الدعم 4,380$، والذي منحه الزخم الإيجابي اللازم لمواصلة مكاسبه، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتحرك السعر بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، إلى جانب استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف جانب من تشبعه الشرائي بها، وهو ما ساعد على استعادة الزخم الإيجابي ومنح السعر مساحة أكبر لتمديد مكاسبه.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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