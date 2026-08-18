ارتفاع العقود الآجلة للذرة وسط ترقب لبيانات حول الإنتاج

ارتفعت العقود الآجلة للذرة في مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT)، اليوم الاثنين، مع ترقب المتعاملين انطلاق جولة برو فارمر للمحاصيل هذا الأسبوع، والتي من المتوقع أن توفر بيانات إضافية حول إنتاجية محاصيل الذرة وفول الصويا.

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) قد خفضت الأسبوع الماضي توقعاتها الرسمية لإنتاجية الذرة، ما دفع المتداولين إلى البحث عن بيانات ميدانية جديدة لتقييم حالة المحاصيل. وارتفع عقد الذرة لشهر ديسمبر في بورصة شيكاغو بنحو 1.75 سنت إلى 4.85 دولار للبوشل.

متابعة المحاصيل في الولايات المتحدة والبرازيل

وتجري جولة «برو فارمر» في الفترة من 17 إلى 20 أغسطس، بمشاركة أكثر من 100 كشاف يفحصون أكثر من 2000 حقل للذرة وفول الصويا في سبع ولايات أمريكية، بهدف تقديم تقديرات مستقلة لحجم المحصول وإنتاجيته قبل موسم الحصاد.

وفي البرازيل، حصد المزارعون في منطقة الوسط والجنوب 85% من محصول الذرة الثاني لعام 2026 حتى يوم الخميس، وفقًا لشركة الاستشارات الزراعية «أجرورال»، مقارنة بـ79% في الأسبوع السابق و94% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تتوقع Commodity Weather Group استمرار هطول أمطار غزيرة في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي طوال هذا الأسبوع، ما يجعل تطورات الطقس ونتائج الجولة الميدانية من أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذرة خلال الأيام المقبلة.