وول ستريت تغلق على انخفاض بفعل ضغوط أسعار النفط والمخاوف الجيوسياسية

أنهت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات يوم الاثنين على انخفاض، مع تجدد التوترات بين واشنطن وطهران وما تبع ذلك من ارتفاع أسعار النفط فضلاً عن ترقب نتائج فصلية من كبرى شركات التجزئة للحصول على مؤشرات بشأن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة.

تراجع جماعي للمؤشرات

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 272.63 نقطة، أو 0.51%، ليغلق عند 53,459.78 نقطة.

وتراجع مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 40.70 نقطة، أو 0.52%، إلى 7,745.06 نقطة، بينما خسر مؤشر ناسداك المركب 84.25 نقطة، أو 0.31%، لينهي الجلسة عند 26,644.91 نقطة.

وباستثناء قطاع الطاقة، تراجعت جميع القطاعات الرئيسية الـ11 المدرجة على مؤشر إس آند بي 500. وهبط قطاعا خدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية الأساسية بنحو 1.5% لكل منهما، بينما تراجع قطاعا القطاع المالي والسلع الاستهلاكية الكمالية بأكثر قليلًا من 1%.

كما أنهى قطاع التكنولوجيا في إس آند بي 500 الجلسة منخفضًا بنحو 0.2%، بعدما تحرك بين المكاسب والخسائر خلال التداولات.

أسهم الذكاء الاصطناعي تحت الضغط

شهدت أسهم التكنولوجيا تداولات متقلبة في ظل قلق المستثمرين بشأن ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ستؤتي ثمارها في النهاية.

وارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 1.6%، في حين تراجع مؤشر البرمجيات والخدمات التابع لإس آند بي 500 بنسبة 2.8%.

وكانت أسهم مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز من أكبر العوامل الضاغطة على إس آند بي 500، إذ انخفض سهم كل منهما بأكثر من 3%.

في المقابل، قدمت أسهم شركات الرقائق أكبر دعم للمؤشر، إذ ارتفع سهم ميكرون تكنولوجي بنسبة 4%، بينما صعد سهم أبلايد ماتيريالز بنسبة 5.5%.

وينتظر المستثمرون أيضًا نتائج إنفيديا، الشركة الرائدة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي والأكثر قيمة في العالم، والمقرر صدورها الأسبوع المقبل.