شكرا لقرائتكم خبر عن الإيثريوم يرتفع مقترباً من حاجز 2000 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر إيثريوم (ETH) بنحو 2% خلال تداولات اليوم الإثنين، بعدما استعاد مستوى 1900 دولار، وسط تحسن الزخم اليومي وتزايد تجمعات تصفية المراكز القصيرة بالقرب من السعر، ما أعاد مستوى 2000 دولار إلى دائرة الاهتمام.

ووفقًا لبيانات Crypto.news، جرى تداول إيثريوم عند نحو 1912 دولارًا وقت إعداد التقرير، مرتفعًا بنسبة 1.95% خلال اليوم، بعدما تحرك بين أدنى مستوى عند 1872 دولارًا وأعلى مستوى عند 1915 دولارًا. ودخل المشترون بالقرب من أدنى مستويات الجلسة، ودفعوا السعر لتجاوز المستوى النفسي عند 1900 دولار.

ويأتي هذا التعافي في إطار مرحلة من التداول العرضي بدأت منذ ارتداد إيثريوم من أدنى مستوى له في أواخر يونيو قرب 1530 دولارًا.

توقعات الفيدرالي والتطورات بالشرق الأوسط

وتراجعت رهانات الأسواق على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، بعد صدور تقرير وظائف أمريكي أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي، إلى جانب بيانات تضخم معتدلة للمستهلكين.

وينتظر المستثمرون الآن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو تموز، المقرر صدوره يوم الأربعاء، بحثًا عن مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي.

ويرى المتداولون احتمالًا يبلغ 33% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، انخفاضًا من 51.2% قبل شهر، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لـ«سي إم إي».

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال مسؤول إيراني بارز لـ«رويترز» إن طهران ستصعد التوترات في مضيق هرمز وفي أنحاء المنطقة إذا انهارت الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى تحول نحو نهج أكثر هجومية.

مستوى 2000 دولار يمثل اختبارًا رئيسيًا

ورغم التحسن قصير الأجل، لم يختفِ الضغط طويل الأجل؛ إذ لا يزال إيثريوم يتداول دون المتوسط المتحرك لـ200 يوم، الذي يبلغ نحو 2009 دولارات، ما يجعل المنطقة بين 2000 و2010 دولارات اختبارًا أكثر أهمية من مجرد تجاوز مستوى 1900 دولار.

تجمعات تصفية المراكز تتزايد على جانبي إيثريوم

تُظهر خريطة تصفية المراكز على منصة CoinGlass لمدة أسبوع أقرب تجمع كبير للرافعة المالية فوق إيثريوم بالقرب من 1925 دولارًا. وتظهر كتلة أقوى من السيولة بين نحو 1945 و1950 دولارًا، مع امتداد سيولة إضافية نحو 1960 دولارًا.

وقد يؤدي تجاوز مستوى 1925 دولارًا إلى إجبار بعض المراكز البيعية على الإغلاق، ما يضيف عمليات شراء إلى الطلب القائم. وإذا نجح السعر في تجاوز نطاق 1945-1950 دولارًا، فقد يتسارع التحرك نحو المستويات العليا من نطاق 1900 دولار.