أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت فوق 90 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الاثنين في ظل عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 2.6% أو 2.35 دولار عند التسوية إلى مستوى 90.87 دولار للبرميل/ في حين ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.6% أو 2.10 دولار لتغلق عند 84.50 دولار للبرميل.

تهديدات جديدة من ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يوجد أي اتفاق يلوح في الأفق مع إيران وهدد سلطنة عمان بهجمات عسكرية ضدها بسبب مضيق هرمز.

يأتي ذلك بعد أن صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن إيران لم تتخذ قرارًا باستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين إلى تقبل ارتفاع طفيف في أسعار البنزين طالما استمر الصراع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات مع سلطنة عُمان مستمرة، لكنها تستغرق وقتًا طويلًا بسبب تعقيد الموضوع، وتعدد الأطراف، وسعي بعض الدول والجهات إلى عرقلة العملية.

ويرى مراقبون أنه في غياب محفزات جديدة، قد تواصل أسعار النفط التحرك في نطاق عرضي بالقرب من مستوياتها الحالية.

تراجع حركة الناقلات عبر مضيق هرمز

وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز تباطأت خلال عطلة نهاية الأسبوع عقب الهجمات على ناقلات النفط.

وعبرت 5 سفن للسلع الأولية المضيق يوم السبت، بينما لم تُسجل أي عبور يوم الأحد، وفقًا لبيانات تتبع السفن من شركة Kpler، مقارنة بـ31 سفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة.