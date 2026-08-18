الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وانحسار المخاوف من رفع الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وانحسار التوقعات بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4,413.93 دولارًا للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% لتغلق عند 4,473.70 دولارًا للأوقية.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

الرهان يتلاشى

وتراجعت رهانات الأسواق على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، بعد صدور تقرير وظائف أمريكي أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي، إلى جانب بيانات تضخم معتدلة للمستهلكين.

وينتظر المستثمرون الآن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو تموز، المقرر صدوره يوم الأربعاء، بحثًا عن مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي.

ويرى المتداولون احتمالًا يبلغ 33% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، انخفاضًا من 51.2% قبل شهر، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لـ«سي إم إي».

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدًا أو فائدة، إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، إذ يقلل ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال مسؤول إيراني بارز لـ«رويترز» إن طهران ستصعد التوترات في مضيق هرمز وفي أنحاء المنطقة إذا انهارت الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى تحول نحو نهج أكثر هجومية.