إحدى شركات رتال السعودية توقع عقدا لتنفيذ مشروع رمال بيزنس كورت في الخبر بقيمة 268 مليون ريال

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن توقيع شركتها التابعة المملوكة لها بنسبة 80% (شركة التعمير والإنشاء المحدودة)، عقداً مع صندوق رمال بارك (شركة زميلة) لتنفيذ أعمال خدمات التصميم والبناء لمشروع رمال بيزنس كورت في مدينة الخبر، وذلك دون أية شروط تفضيلية أو مزايا.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تبلغ القيمة الإجمالية للعقد 267.98 مليون ريال (غير شاملة الضرائب والرسوم).

ونوهت الشركة إلى أنه تمت الترسية وتوقيع العقد بتاريخ 17 أغسطس 2026م، وتبلغ مدة العقد 12 شهراً من تاريخ سريان الاتفاقية.

كما لفتت إلى أنه من المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء في تنفيذ المشروع لعام 2026م و2027م.

وأشارت إلى أن العقد يتضمن تقديم خدمات التصميم والبناء المتكاملة لمشروع رمال بيزنس كورت، وهو مشروع تجاري يقع في مدينة الخبر.

وبينت الشركة أنه توجد أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة، تتمثل في رئيس قطاع التطوير لشركة رتال للتطوير العمراني مصطفى محمد توفيق.