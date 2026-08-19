الحفر العربية السعودية توسّع حضورها الإقليمي بعقد جديد في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي

أعلنت شركة الحفر العربية، أكبر شركات الحفر في المملكة العربية السعودية من حيث حجم الأسطول، عن توقيع عقد مع عميل جديد في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، لتوسّع الشركة حضورها الإقليمي.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، يمثل هذا العقد توسع الشركة في سوق جديدة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعكس قدرة الشركة على توظيف خبراتها في الحفر البحري للاستفادة من فرص النمو ودعم أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل.

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ العمليات قبل نهاية الربع الثالث من عام 2026م، حيث يساهم هذا العقد في تعزيز سجل الأعمال التراكمي للشركة، وتحسين الإيرادات المستقبلية، ودعم الأداء المالي للشركة على المدى الطويل.

كما لفتت إلى أن هذا العقد الجديد يأتي بعد الإنجاز المبكر لأول عقد حفر بحري دولي للحفر العربية، مما مكن الشركة من إعادة توجيه منصة الحفر البحرية الخاصة به للعمل في دولة أخرى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعلنت شركة الحفر العربية، بتاريخ 12 أغسطس 2026، عن تلقيها إشعارًا باستئناف العمليات لمنصات الحفر البحرية المتبقية التي تم تعليقها سابقًا، بما يعكس استمرار تعافي النشاط في قطاع الحفر البحري.