السعودية تدين الاعتداء على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات للاعتداءات الغاشمة على إقليم كردستان العراق، والتي استهدفت مكتب رئيس وزراء الإقليم السيد مسرور بارزاني، في انتهاك سافر لسيادة جمهورية العراق الشقيقة وسلامة أراضيها. وقالت الوزارة في بيان: "المملكة تؤكد رفضها التام لكافة العمليات العدائية التي تستهدف الشخصيات الاعتبارية والسياسية، وكل ما من شأنه المساس بأمن مؤسسات الدولة العراقية أو زعزعة أمنها واستقرارها، وتجدد موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وانتهاك سيادتها، ومخالفة مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي".



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