الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة للجلسة الثالثة على التوالي وسط ضغوط قطاع التكنولوجيا وارتفاع عوائد السندات

أغلقت وول ستريت على انخفاض يوم الثلاثاء، مع تصدر أسهم شركات أشباه الموصلات خسائر قطاع التكنولوجيا، بعدما دفعت حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، ما عزز المخاوف بشأن تكاليف الاقتراض والتضخم.

وفي ختام الجلسة، تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.69% أو 52 نقطة إلى 7691 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.33%. أو ما يعادل 355 نقطة ليغلق عند 26289 نقطة، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 116 نقطة، أو 0.22%. إلى 53343 نقطة.

عوائد السندات

وأدى تراجع الآمال في إحلال السلام في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما دفع بدوره عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له منذ 2007. كما لامس عائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ يناير 2025.

وهبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (Philadelphia SE Semiconductor Index)، مع تخارج المستثمرين من الأسهم التي ارتفعت في وقت سابق بدعم من الطلب المزدهر المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى خفض المبالغ التي كان المستثمرون مستعدين لدفعها مقابل توقعات نمو الأرباح في قطاع التكنولوجيا.

وجاء أكبر ضغط على المؤشر من أسهم شركات الرقائق، بما في ذلك شركة إنفيديا وشركة ميكرون تكنولوجي المتخصصة في رقائق الذاكرة، إذ تراجعت أسهم الشركتين يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها بنحو 18% خلال الجلسات الخمس السابقة.

وينتظر المستثمرون نتائج الشركات المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع من شركات تجزئة أخرى، من بينها شركة وول مارت، التي تُعد مؤشرًا مهمًا على أداء قطاع التجزئة.

ومن المتوقع أن يقدم محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يوليو، المقرر صدوره يوم الأربعاء، مزيدًا من المؤشرات بشأن كيفية تقييم البنك المركزي للبيئة الاقتصادية الحالية.

ويرى المستثمرون أن تقرير إنفيديا المرتقب عن نتائجها الفصلية سيكون الاختبار الكبير التالي لموجة الصعود المدفوعة بالزخم المرتبط بالذكاء الاصطناعي.