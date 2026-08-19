سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحافظ على مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 19-08-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جانب من خسائره السابقة، وسط استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، إلى جانب بقاء الضغط السلبي الناتج من تداوله دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يحد من فرص استمرار هذا التعافي.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ استقرار مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع الشرائي، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة الزوج، وهو ما يعكس ضعفًا محتملًا في الزخم الصاعد ويبقي الضغوط السلبية قائمة على الزوج خلال الفترة القريبة المقبلة.