سعر سهم تالكو (4143) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 20-08-2026

ارتفع سعر سهم تالكو (4143) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة شديدة القوة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 34.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 37.95 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد