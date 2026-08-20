شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق على ارتفاع مع تراجع عوائد السندات وانتعاش قطاع الرعاية الصحية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع محدود يوم الأربعاء، مع دعم تراجع عوائد السندات الحكومية لشهية المستثمرين للمخاطرة، بينما قادت القفزة الكبيرة في أسهم شركة تصنيع اللقاحات موديرنا مكاسب قطاع الرعاية الصحية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.15 نقطة، أو 0.24%، ليغلق عند 7,709.91 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب بمقدار 40.08 نقطة، أو 0.15%، إلى 26,331.09 نقطة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 123.94 نقطة، أو 0.23%، إلى 53,467.34 نقطة.

محضر اجتماع الفيدرالي

ولم يتفاعل المستثمرون بشكل يُذكر مع محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو، الذي أظهر تزايد المخاوف بشأن التضخم، مع استعداد «عدة» مسؤولين لرفع أسعار الفائدة. وقال «العديد» من المسؤولين إن رفع أسعار الفائدة سيكون ضروريًا إذا لم يتراجع التضخم إلى هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%.

وبعد يوم واحد من وصول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، تراجع العائد يوم الأربعاء، بالتزامن مع انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. وجاءت هذه التحركات بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات بهدف دعم السيولة بالنسبة إلى السندات طويلة الأجل.

وكانت المخاوف بشأن تضخم الدين الحكومي وارتفاع التضخم قد دفعت عوائد السندات العالمية إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود يوم الثلاثاء. وقالت شلايف إن المستثمرين شعروا بالارتياح إزاء الدعم الحكومي، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة «قد يؤثر في تداولات الذكاء الاصطناعي»، في ظل قيام شركات التكنولوجيا بإصدار الديون والأسهم واستخدام سيولتها الخاصة لتمويل بناء مراكز البيانات الداعمة للذكاء الاصطناعي.

لكن مؤشرات الأسهم قلصت مكاسبها مع تقدم الجلسة.

موديرنا تقود مكاسب قطاع الرعاية الصحية

قفز سهم موديرنا بأكثر من ذلك بعد إعلان الشركة أن علاجها الشخصي للسرطان القائم على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، والذي طورته بالتعاون مع ميرك، نجح في خفض خطر عودة سرطان الميلانوما وانتشاره في تجربة سريرية متقدمة.

كما قفز سهم ميرك، ليصبح صاحب أكبر مكاسب بين الأسهم القيادية المكونة لمؤشر داو جونز.

وأدى صعود موديرنا إلى دعم أسهم شركات أخرى في قطاع الرعاية الصحية، مثل نوفافاكس والأسهم المدرجة في الولايات المتحدة لشركة بيونتيك.

وارتفع قطاع الرعاية الصحية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بقوة، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، ومقدمًا أكبر دعم للمؤشر القياسي مقارنة بأي من قطاعاته الصناعية الرئيسية الـ11.

كما قفز مؤشر ناسداك للتكنولوجيا الحيوية.

في المقابل، تراجعت أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الجلسة، مع قيادة أسهم شركات الرقائق الإلكترونية للخسائر.

ومع ذلك، ارتفع سهم مارفيل تكنولوجي بعدما أعلنت الشركة أنها ستساعد في تطوير الرقائق المخصصة التي يزداد الطلب عليها من جانب جوجل، كما منحت عملاق البحث حق شراء حصة محتملة بقيمة 12.2 مليار دولار.

وكانت مارفيل واحدة من بين عدد قليل من الأسهم الرابحة في مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات المتقلب، الذي أنهى الجلسة على انخفاض.

وتحرك سهم الشركة الأم لجوجل، ألفابت، بشكل محدود خلال الجلسة.