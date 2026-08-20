سعر الفضة يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 20-08-2026

يستقر سعر الفضة (SILVER) على سلسلة مكاسب قوية ومتتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، قادته إلى اختراق مستوى المقاومة المحوري 66.50 دولار، مستفيدًا من استمرار تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة واستقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، بالتزامن مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها إلى مناطق شديدة التشبع الشرائي، وهو ما يعكس قوة الزخم الصاعد المحيط بالسعر واستمرار الضغوط الإيجابية رغم ارتفاع مستويات التشبع.