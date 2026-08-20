سعر سهم سيرا (1810) يخترق خط اتجاه هابط – توقعات اليوم – 20-08-2026

عزز سعر سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وقد تزامن هذا مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويأتي هذا مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، في إشارة قوية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ليتخلص السهم بهذا الارتفاع من كافة ضغوطه السلبية دفعة واحدة ما يمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 20.15 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 23.14 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد