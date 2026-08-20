الاقتصاد

سعر سهم سيرا (1810) يخترق خط اتجاه هابط – توقعات اليوم – 20-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر سهم سيرا (1810) يخترق خط اتجاه هابط – توقعات اليوم – 20-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم سيرا (1810) يخترق خط اتجاه هابط – توقعات اليوم – 20-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 02:41 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

عزز سعر سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وقد تزامن هذا مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويأتي هذا مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، في إشارة قوية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ليتخلص السهم بهذا الارتفاع من كافة ضغوطه السلبية دفعة واحدة ما يمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 20.15 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 23.14 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا