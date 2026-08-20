الاقتصاد

سعر سهم تكافل الراجحي (8230) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 20-08-2026

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سعر سهم تكافل الراجحي (8230) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 20-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 02:42 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

ارتفع سعر سهم الراجحي للتأمين التعاوني (8230) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليعلن بعدها تعافيه بشكل كامل، خاصة ويأتي هذا مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

 

لهذا فطيلة استقرار سعر السهم أعلى مستوى الدعم 50.50 ريال فإن توقعاتنا له تميل نحو الصعود خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 57.10 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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