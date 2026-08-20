سعر سهم تكافل الراجحي (8230) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 20-08-2026

ارتفع سعر سهم الراجحي للتأمين التعاوني (8230) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليعلن بعدها تعافيه بشكل كامل، خاصة ويأتي هذا مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لهذا فطيلة استقرار سعر السهم أعلى مستوى الدعم 50.50 ريال فإن توقعاتنا له تميل نحو الصعود خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 57.10 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي