الاقتصاد

سعر النفط الخام يكافح لاختراق مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 20-08-2026

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سعر النفط الخام يكافح لاختراق مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 20-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 01:01 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

يواصل سعر النفط الخام (Crude Oil) تداولاته المتذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة الصلب 85.00$، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص حدوث هذا الاختراق، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل أساسية وفرعية داعمة لهذا المسار.

 

لكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس سلبي أثر على قدرة السعر على الصعود طيلة الفترة السابقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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