سعر النفط الخام يكافح لاختراق مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 20-08-2026

يواصل سعر النفط الخام (Crude Oil) تداولاته المتذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة الصلب 85.00$، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص حدوث هذا الاختراق، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل أساسية وفرعية داعمة لهذا المسار.

لكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس سلبي أثر على قدرة السعر على الصعود طيلة الفترة السابقة.