الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 19-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 19-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 19-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 01:37 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

واصل سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) الهبوط بشكل حاد خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، لينجح الزوج خلال هذا الأداء في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل تلك المؤشرات في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج.

 

ليرتكز الزوج بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافيه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا