سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 19-08-2026

واصل سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) الهبوط بشكل حاد خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، لينجح الزوج خلال هذا الأداء في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل تلك المؤشرات في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج.

ليرتكز الزوج بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافيه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير.