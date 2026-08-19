شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين يواصل محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 19-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-19 01:29 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19
واصل سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) التداولات المتذبذبة في نطاق جانبي محدود خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول خلال ذلك تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، كما يستفيد الزوج من الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة.