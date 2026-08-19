سعر الدولار مقابل الين يواصل محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 19-08-2026

واصل سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) التداولات المتذبذبة في نطاق جانبي محدود خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول خلال ذلك تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، كما يستفيد الزوج من الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة.