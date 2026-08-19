سعر سهم تنمية (2281) يبدأ التعافي – توقعات اليوم – 19-08-2026

ارتفع سعر سهم شركة التنمية الغذائية (2281) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يوفر له قاعدة دعم قوية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع زيادة ملحوظة في احجام التداول صاحبت صعود السهم في إشارة قوية على الزخم الإيجابي المحيط بالسعر.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 57.30 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 67.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد