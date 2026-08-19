سعر سهم استثمار (1030) يقفز ارتفاعاً – توقعات اليوم – 19-08-2026

اكتسى سعر سهم البنك السعودي للاستثمار (1030) باللون الأخضر في آخر جلساته، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة قوية على دخول زخم إيجابي جديد حول السعر، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.80 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب عند سعر 14.43 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد