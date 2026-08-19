سعر سهم التصنيع (2060) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 19-08-2026

عزز سعر سهم شركة التصنيع الوطنية (2060) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السهم بهذا الارتفاع إلى مستوى المقاومة 9.60 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليتخطى السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي خاصة وقد جاء هذا بمصاحبة زيادة كبيرة في أحجام التداول، في إشارة واضحة على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، في ظل تأثر السهم بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 9.60 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 10.18 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد