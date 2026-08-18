الرئيس اللبناني: التمديد لقوات «اليونيفيل» خيارنا الأول

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)



أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، عن تمسكه بالتمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوبي لبنان «يونيفيل» أو اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية.

ونقل بيان للرئاسة اللبنانية عن عون قوله، خلال استقباله أمس وفـــــــداً نيابياً، إن «وجود اليونيفيل في الجنوب مهم لنواحٍ عديدة، ويساعد على تثبيــت السكان في قراهــم وبلداتهم، وتعزيز الاستقرار بالتعــاون والتنسيــق مع الجيـــش اللبناني».

وأكد: خيارنا الأول هو التمديـــد لقوات «اليونيفيل»، وفـــي حال عدم التمديد لها، فالخيار الثاني هو اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب، ضمن الإطار القانوني المطلوب، وبما تكون فيه هذه القوات إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه، دعماً للاستقرار وتنفيــــذ المهــــام الموكلــــة إليها.

ولفت إلى أن إسرائيل ترفض وجود قوات اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة السنة، فيما نحن نطالب ببقائها.

من جانبها، أعلنت «اليونيفيل»، أمس، أن الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.

في الأثناء، بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيك، أمس، مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

اعتداءات

في غضون ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي أمس اعتداءاته على جنوب لبنان عبر تمشيط عدد من القرى الحدودية بالأسلحة الرشاشة.