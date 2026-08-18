10 آلاف حافلة مدرسية لنقل الطلاب للعام الدراسي الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعلنت «مواصلات الإمارات» جاهزية نحو 10 آلاف حافلة مدرسية مزودة بكافة وسائل وسبل السلامة والأمان لنقل الطلبة إلى مدارسهم في أنحاء الدولة كافة في العام الدراسي الجديد 2026 - 2027. وأشارت إلى أن أكثر من 10 آلاف من سائقي الحافلات ومثلهم من مشرفي ومشرفات النقل والسلامة التابعين لها أكملوا برنامجاً تدريبياً شاملاً في مجال السلامة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأكدت أن مبادرة إشراك السائقين في العودة للمدارس تزامناً مع عودتهم من إجازاتهم حققت نجاحاً كبيراً اليوم، في مدرسة زايد الثاني «حلقة 2»، في منطقة الشوامخ بأبوظبي، ضمن احتفال أسبوع المواصلات المدرسية للعام الدراسي 2026 - 2027.

وقال سليمان جاسم الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي، مستشار النقل المدرسي بـ«مواصلات الإمارات»، إن المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص «مواصلات الإمارات» على الاهتمام بفرقها الميدانية، خصوصاً السائقين باعتبارهم عنصراً أساسياً في نجاح منظومة النقل المدرسي. وأضاف: نتطلع إلى بداية عام دراسي جديد، ونؤكد جاهزيتنا لتقديم أفضل مستوى من الخدمة.

وشدد على حرص «مواصلات الإمارات» على التنسيق عالي المستوى مع الشركاء الاستراتيجيين كافة في العملية التعليمية في الدولة، بما يشمل وزارة التربية والتعليم، والإدارات المدرسية، ومركز النقل المتكامل والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، لضمان نجاح عملية النقل المدرسي، بشعار «طلبتنا أمانة.. وسلامتهم أولويتنا».

برامج تدريبية

أكد الحمادي استمرار عمليات الرقابة الميدانية على فرق العمل لضمان الالتزام بالإجراءات، والتوعية المستمرة من خلال الزيارات الميدانية، ورفع مستوى التعاون مع الشركاء، وتكثيف البرامج التدريبية، ونشر الدروس المستفادة، وتحديث أدلة العمل.