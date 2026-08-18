«إي سي دي ميجر» الأميركية: الإمارات رائدة في تمكين الطفولة عالمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مؤسسة «إي سي دي ميجر»، وهي إحدى المؤسسات العالمية البارزة في مجال رعاية الطفولة المبكرة، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، على أن فوزها بجائزة خليفة التربوية للدورة التاسعة عشرة، يُعد نقلةً نوعية في مسيرة المؤسسة التي تركز على الارتقاء بجودة بيئة التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال تدشين مبادرات وبرامج تعليمية هادفة لهذه الفئة، مشيدة بما توليه دولة الإمارات العربية المتحدة من رعاية وتمكين لهذه الفئة عبر منظومة متكاملة.

ومن جانبه قال حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية: إن فوز هذه المؤسسة العالمية البارزة، إنما يجسّد رسالة الجائزة وأهدافها ومكانتها على المستوى العالمي، إذ تسعى الجائزة من خلال مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر إلى إحداث أثر إيجابي في بيئة رعاية الطفولة المبكرة وتمكينها في مختلف أنحاء العالم، كما يجسّد هذا التوجه رؤية الجائزة في تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية، التي تتبناها المراكز العلمية والمؤسسات المتخصّصة في تنمية الطفولة المبكرة.

ومن جانبها قالت ريبيكا موجاني، نائبة رئيس المؤسسة: إن مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر بات منصة رائدة تلتقي حولها الممارسات الإبداعية والحلول المبتكرة التي يشهدها ميدان تنمية الطفولة المبكرة على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مؤسسة «إي سي دي ميجر» تعتمد نموذجاً فريداً في تعليمٍ مبكر يرتكز على جودة التفاعلات اليومية بين المربين المتخصصين والأطفال في إطار شامل.

وأكدت أن العديد من أنظمة رعاية الطفولة المبكرة وتعليمها لا تزال تواجه فجوة بين معايير الجودة الوطنية والممارسات اليومية داخل الصفوف، ولمعالجة هذا التحدي، طوّرت المؤسسة منظومة جودة تعليم الطفولة المبكرة «معاً في الممارسة»، والتي تهدف إلى تحويل قياس الجودة إلى نهج مستمر للتحسين يدعم ممارسات المربين بصورة مباشرة.