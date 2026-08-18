الاقتصاد

سعر الفضة يحاول اختراق مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 18-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر الفضة يحاول اختراق مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 18-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يحاول اختراق مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 18-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-18 00:46 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18

ارتفع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليهاجم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة المحوري 66.40$، مستفيدًا من استمرار تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، بما يعزز من قوة المسار الإيجابي للسعر.

 

وفي المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع الشرائي، إلا أن محاولات السعر تصريف هذا التشبع لم تنعكس سلبًا على حركة السعر، في إشارة واضحة على قوة الزخم الصاعد المحيط به واستمرار الضغوط الإيجابية.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا