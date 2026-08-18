سعر الفضة يحاول اختراق مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 18-08-2026

ارتفع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليهاجم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة المحوري 66.40$، مستفيدًا من استمرار تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، بما يعزز من قوة المسار الإيجابي للسعر.

وفي المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع الشرائي، إلا أن محاولات السعر تصريف هذا التشبع لم تنعكس سلبًا على حركة السعر، في إشارة واضحة على قوة الزخم الصاعد المحيط به واستمرار الضغوط الإيجابية.