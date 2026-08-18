الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الدولار يجني أرباحه وسط استمرار الاتجاه الصاعد – توقعات اليوم – 18-08-2026

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سعر اليورو مقابل الدولار يجني أرباحه وسط استمرار الاتجاه الصاعد – توقعات اليوم – 18-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-18 00:37 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على إثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 1.1610، وهي المقاومة التي كانت هدفًا سعريًا لنا في تحليلاتنا السابقة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة ويحاول في الوقت نفسه اكتساب زخم إيجابي يساعده على استعادة التعافي والصعود من جديد.

 

وقد نجح الزوج خلال هذا التراجع في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، بالتزامن مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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