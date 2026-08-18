الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 18-08-2026

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تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 18-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-18 11:12 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك بعدما نجح السعر في جني أرباح ارتفاعاته السابقة، واستطاع تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه القوية في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص هذا التعافي، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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