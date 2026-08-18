تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 18-08-2026

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك بعدما نجح السعر في جني أرباح ارتفاعاته السابقة، واستطاع تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه القوية في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص هذا التعافي، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير.