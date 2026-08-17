سعر الغاز الطبيعي يضغط على الدعم-توقعات اليوم 17-8-2026

جدد سعر الغاز محاولات الضغط على مستوى الدعم المستقر عند 2.620$ مستغلا توفير المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي معلنا بذلك عن محاولته لإيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الرئيسي الهابط المقترح سابقا.

ففي حال تحقيق الكسر المطلوب وتقديم السعر لإغلاق سلبي دون الدعم الحالي, سيسهل ذلك مهمة وصوله قريبا للهدف الإضافي الأول المستقر عند 2.430$ ومن ثم ليحاول ملامسته الهدف التالي المستقر قرب 2.280$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.430$ و 2.720$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتحقيق الكسر