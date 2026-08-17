الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يضغط على الدعم-توقعات اليوم 17-8-2026

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سعر الغاز الطبيعي يضغط على الدعم-توقعات اليوم 17-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 05:15 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

جدد سعر الغاز محاولات الضغط على مستوى الدعم المستقر عند 2.620$ مستغلا توفير المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي معلنا بذلك عن محاولته لإيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الرئيسي الهابط المقترح سابقا.

 

ففي حال تحقيق الكسر المطلوب وتقديم السعر لإغلاق سلبي دون الدعم الحالي, سيسهل ذلك مهمة وصوله قريبا للهدف الإضافي الأول المستقر عند 2.430$ ومن ثم ليحاول ملامسته الهدف التالي المستقر قرب 2.280$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.430$ و 2.720$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتحقيق الكسر

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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