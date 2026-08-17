الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يتراجع بتأثير مقاومة صلبة – توقعات اليوم – 17-08-2026

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سعر الدولار مقابل الفرنك يتراجع بتأثير مقاومة صلبة – توقعات اليوم – 17-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 02:12 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

انخفض سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المهم 0.8130، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، وفي ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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