انت الان تتابع خبر أول تعليق من بارزاني بعد استهداف مكتبه الشخصي ومقر أمني بأربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "استناداً إلى التحقيقات التي أجرتها وحدة مكافحة الإرهاب في كردستان، تبيّن أن مكتبي الشخصي ومنزل رئيس وكالة الأمن والاستخبارات استُهدفا بهجمات طائرات مسيّرة إيرانية".



وأضاف رئيس الحكومة: "أدين بأشد العبارات هذه الهجمات الطائشة وغير المقبولة، وهذا تصعيد خطير وتهديد صريح لأمن واستقرار إقليم كردستان"، مؤكداً أن هذه الهجمات "لن تثنينا أبداً عن مواصلة أداء واجباتنا والالتزام بحماية مواطنينا".

