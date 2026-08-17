سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يؤكد هدفنا السعري – توقعات اليوم – 17-08-2026

تقدم سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 0.7090، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.