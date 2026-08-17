الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يؤكد هدفنا السعري – توقعات اليوم – 17-08-2026

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سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يؤكد هدفنا السعري – توقعات اليوم – 17-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 02:05 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

تقدم سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 0.7090، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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