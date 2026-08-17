استقبل وزير الدفاع الدفاع التركي يشار غولر، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، الذي وصل إلى أنقرة كضيف رسمي لرئيس الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس هيئة الأركان الفريق أول الركن ياسر العطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.