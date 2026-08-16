سعر سهم بي سي آي (1210) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 16-08-2026

تراجع سعر سهم شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (1210) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه من جديد في الفترة القريبة المقبلة، كما يحاول السهم في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء تواردا لإشارات السلبية منها، وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمده بالزخم الإيجابي الذي يعزز من فرص حدوث هذا التعافي.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 24.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 26.80 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد