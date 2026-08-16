سعر سهم بي إس إف (1050) يستعد لمهاجمة هدفنا السعري – توقعات اليوم – 16-08-2026

صعد سعر سهم بي إس إف (1050) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليستعد السهم حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري والقريب 20.90 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 20.90 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 22.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد