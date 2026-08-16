سعر سهم التأمين العربية (8160) يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 16-08-2026

تقدم سعر سهم شركة التأمين العربية التعاونية (8160) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، متأثراً بتماسك مستوى الدعم المحوري 8.00 ريال، ومدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من الزخم الإيجابي المحيط بالسهم وقد يدفعه إلى تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة في حالة ان نجح في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعلن بعدها تعافيه والبدء في موجة تصحيحية صاعدة على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم المذكور 8.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8.87 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد