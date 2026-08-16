سعر سهم الفخارية (2360) يستعد لمهاجمة خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 16-08-2026

عزز سعر سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (2360) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في خطوة أوليه من ضمن محاولات السهم التخلص من الضغوط السلبية المحيطه به وإعلان تعافيه على المدى القريب، وما يعزز هذا الأداء بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة في حالة ان نجح السهم في اختراق خط الاتجاه الرئيسي الهابط الذي يقف السهم على اعتابه.

لهذا فطيلة تماسك مستوى الدعم المحوري 16.37 ريال فإن توقعاتنا لسعر السهم تميل نحو الصعود خلال تداولاته اللحظية القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.25 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد