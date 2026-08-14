السودان والسعودية يرفعان العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة
وزراء وقيادات أمنية سودانية يتوجهون إلى الرياض لتعزيز التنسيق الاستراتيجي
علمت صحيفة (السوداني) أن المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين السودان والمملكة العربية السعودية سينعقد في الرياض الأسبوع المقبل، في خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
ويقود وفد السودان وزير الخارجية د. محيي الدين سالم، ويضم عدداً من وزراء القطاع الاقتصادي والزراعي، إلى جانب قادة أجهزة المخابرات والاستخبارات.
وأكدت مصادر الصحيفة أن السودان والسعودية سيوقعان اتفاقاً رسمياً لإنشاء المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي، ليكون الإطار المؤسسي المحوري الذي يوحد الرؤى ويُفعل مجالات التعاون المشترك، ويرتقي بالعلاقات الثنائية إلى آفاق استراتيجية شاملة.
وأشاد وزير الخارجية د. محيي الدين سالم بمواقف المملكة العربية السعودية وقادتها الداعمة للسودان، مشدداً على أن المجلس الجديد سيحقق مكاسب كبيرة للبلدين وللأمة العربية، ويفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة في مختلف المجالات.
يُذكر أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان كان قد أصدر في يناير الماضي قراراً بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين السودان والسعودية، استناداً إلى ما تم الاتفاق عليه خلال لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
السوداني
هبة علي
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