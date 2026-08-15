إحالة 29 «غير طبيعي» إلى «المكافحة»!

كشفت إحصائية قطاع العمليات بوزارة الداخلية، الذي يتبع له كل من الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة، عن ضبط 29 شخصاً لحيازة مواد مخدرة أو احتساء المواد الكحولية خلال الفترة من الثاني حتى التاسع من أغسطس الجاري، حيث تمت إحالتهم جميعاً إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأظهرت الإحصائية ضبط 129 شخصاً مطلوباً على ذمة قضايا تنفيذ مدني أو جنائي، إلى جانب ضبط 108 وافدين لمخالفتهم قانون الإقامة أو انتهاء إقاماتهم، حيث تمت إحالتهم إلى الإبعاد الاداري.
وفيما يتعلق بالمركبات، تمت إحالة 345 آلية إلى كراج الحجز لمخالفتها القوانين واللوائح المرورية.
وعلى صعيد الحركة المرورية، تعامل رجال المرور والنجدة خلال الفترة ذاتها مع 1119 حادثاً مرورياً، أسفر 141 حادثاً منها عن إصابات أو وفيات، فيما اقتصرت بقية الحوادث على الخسائر المادية.
كما سجل رجال المرور والنجدة 30245 مخالفة مرورية مباشرة خلال الفترة نفسها.
الأنباء الكويتية
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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