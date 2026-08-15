انت الان تتابع خبر تأكيد على تماسك الإطار.. الحكيم والعامري يشددان على إكمال التشكيلة الحكومية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب السيد الحكيم، في بيان أن "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، التقى الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري".وأكد الجانبان، بحسب البيان، "ضرورة إكمال الكابينة الحكومية، ودعم حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي في مهامها الخدمية والإصلاحية ومكافحة الفساد، وأهمية وحدة الإطار التنسيقي".