انت الان تتابع خبر مستشار الامن القومي لمسعود بارزاني: الزيدي حريص على أمن واستقرار جميع المدن العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "العبودي، التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، واستعرض، مجمل الأوضاع على مستوى الداخل العراقي، إلى جانب بحث آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي".



وتابع ان "اللقاء بحث استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في مجالات ضبط الحدود والحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات فيما يتعلق بمنع التهريب ومكافحة الإرهاب".

وأضاف: "الحكومة الاتحادية حريصة على بذل أقصى الجهود، للحفاظ على أمن واستقرار الإقليم وجميع مدن العراق".